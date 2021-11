Rai: Fuortes, nomine direttori hanno rispettato la legge e lo statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti nomine Rai dei direttori di testata hanno rispettato la legge: non sta all’amministratore delegato dilatare o restringere rispetto a quanto delineato nella normativa. Lo ha detto Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, in audizione davanti alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. “Sono tenuto a rispettare quanto stabilito dalla legge e dallo statuto e continuerò a farlo, prendendo decisioni in autonomia quando previsto e ricercando invece il parere o l’approvazione del consiglio di amministrazione quando stabilito dalla legge, sulla base di competenze e designazioni e nell’interesse dell’azienda”, ha detto, ricordando che, mentre la nomina dei dirigenti che non sono direttori di testata o canale avviene in autonomia dal parere del board (che può invece esprimere parere non vincolante per i direttori di rete o di canale), per i direttori di testata è richiesta l’approvazione di almeno due terzi del consiglio di amministrazione. (Rin)