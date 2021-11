Campidoglio: ok in commissione Bilancio a variazione, ci sono anche fondi pulizia straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Campidoglio con 7 voti favorevoli, 4 astenuti e un contrario ha licenziato la prima variazione predisposta dalla nuova amministrazione capitolina e che contempla anche i fondi per la pulizia straordinaria della città. A presentare il documento ai commissari la vicesindaca e l'assessora al Bilancio, Silvia Scozzese, che ha spiegato: "La variazione è l'ultima che si può fare sul bilancio, prima del 30 novembre. Serve per comprendere quale parte delle risorse non è stata utilizzata e può essere spostata per altre attività che invece non sono coperte, ma possono essere effettuate entro la fine dell'anno. Sul fronte delle entrate registriamo, nonostante i ristori, una riduzione e rallentamento importante. Su 255 milioni di ristori, di cui 54 milioni contemplati in questa variazione, abbiamo un saldo negativo per 27 milioni di entrate. Ci sono però 59 milioni di economia di spesa, sono risorse che si liberano: di questi, 9 milioni vanno al fondo di riserva, 30 milioni a ulteriori spese a copertura di attività richieste dai singoli dipartimenti entro ottobre, come previsto dalla legge". I 27 milioni di minori entrate sono il risultato della differenza tra i 255 milioni di ristori Covid, di cui 54 milioni contemplati in questa variazione, e una riduzione sui contributi dove abbiamo registrato 38 milioni in meno sulle multe e 40 milioni in meno sull'imposta di soggiorno. (segue) (Rer)