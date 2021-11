Campidoglio: ok in commissione Bilancio a variazione, ci sono anche fondi pulizia straordinaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli interventi straordinari di pulizia della città, "ci sono quasi 10 milioni di euro: serviranno per la pulizia straordinaria che entro natale riporterà alla normalità la pulizia e il verde della città - ha aggiunto Scozzese -. Sugli investimenti sono stati individuati circa 170 milioni non utilizzati per quest’anno, ci sono 69 milioni non utilizzabili entro l'anno che saranno disponibili nel prossimo documento di bilancio previsionale". In particolare per quanto riguarda i 30 milioni di spese in più circa 10 milioni, 9,5 esattamente, sono per la pulizia straordinaria: per le strade e le caditoie 5 milioni di euro, per la bonifica di mini discariche e la rimozione dei rifiuti abbandonati 4,5 milioni di euro. "Gli altri 20 milioni circa sono micro-interventi che non definirei straordinari, fanno parte delle richieste dei dipartimenti e sono interventi che andavano fatti comunque". Rispetto al chiarimento chiesto dal consigliere della Lega, Fabrizio Santori, che ha definito la variazione "imponente" al pari di una "azione politica", l'assessora ha replicato: "È una variazione che si fa a fine anno ed è prevista dall'ordinamento proprio per evitare che vi siano risorse non spese. Il nostro primo impegno è quello di una programmazione seria, ma per fortuna che ci sono le variazioni altrimenti non possiamo intercettare gli eventi". (segue) (Rer)