Campidoglio: ok in commissione Bilancio a variazione, ci sono anche fondi pulizia straordinaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Riguardo invece ai numeri resi noti dal sindaco Roberto Gualtieri in conferenza stampa (40 milioni di euro per la pulizia straordinaria, di cui 32 milioni circa di fondi ordinari e 7,7 milioni di risorse aggiuntive) Scozzese ha spiegato: "Votiamo la variazione e non il bilancio: come ha detto il sindaco le risorse finalizzate erano già allocate nei loro capitoli, nella delibera di variazione ci sono solo le risorse aggiuntive". La commissione Bilancio di Roma Capitale, presieduta da Giulia Tempesta del Pd, ha espresso parere favorevole con 7 favorevoli di maggioranza, 4 astenuti (Paolo Ferrara del M5s, Dario Nanni della Civica Calenda, Giovanni Quarzo di Fd'I e Marco Di Stefano di Udc-FI) e un contrario (Fabrizio Santori della Lega). (Rer)