- Domani, dalle 11:30 alle 16:30, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. La manifestazione attraverserà via Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus. Lo comunica Roma servizi per la Mobilità. (Com)