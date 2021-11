Violenza donne: Papatheu (FI), bene Gelmini, tutela di Stato per chi denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è "sempre dalla parte delle donne con iniziative concrete ed attuali. Bene, dunque, la proposta del ministro Mariastella Gelmini per garantire una tutela di Stato a chi denuncia, nei casi più estremi e naturalmente con il consenso della vittima". Lo sottolinea in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu. "Nove delle ultime undici donne vittime di femminicidio non avevano denunciato - continua la parlamentare azzurra -. Ecco perché le donne che denunciano devono essere protette, esattamente come avviene con i testimoni di giustizia".(Com)