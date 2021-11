Rai: Fuortes, nomine in sintonia con esigenze, dispiace che non ci sia stato voto unanime in Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, è “molto soddisfatto per le nomine dei direttori di testata, che rispondono a criteri di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura a diverse istanze politiche e sociali”. Lo ha detto oggi in audizione davanti alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. “Ritengo siano in sintonia con le esigenze, vantaggiose per l’azienda e per la società italiana, andando ad accrescere la presenza delle donne in ruoli tradizionalmente occupati da uomini: le proposte sono state accolte a larga maggioranza”, ha detto, aggiungendo di aver lavorato alla proposta complessiva con l’obiettivo di raggiungere un voto unanime. “Mi dispiace che non sia stato raggiunto”, ha detto. (Rin)