Violenza donne: Brunetta, lavoro e formazione significano libertà, bene i Cug

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Per il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, "la violenza è figlia della discriminazione, è figlia della disuguaglianza, è figlia del mancato rispetto degli altri, è figlia dell'omologazione. La violenza è un risultato. Giustino Fortunato diceva che una pianta che cresce in un terreno fertile ha meno spine. Noi dovremmo costruire terreni fertili - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, innanzitutto sul lavoro. Non possono esserci pari opportunità se abbiamo tassi di occupazione femminile strutturalmente più bassi della media europea. Questo gap va colmato. Lavoro, formazione, produttività, salario: significano libertà. Realizzarsi e realizzare i propri sogni, prendere gli ascensori sociali. Io ho la responsabilità della Pubblica amministrazione e a questo mi sto dedicando: abbiamo una montagna di risorse da spendere in cinque anni, oltre un milione di persone da impiegare, tante possibilità per i giovani e per le donne". (segue) (Com)