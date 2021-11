Violenza donne: Brunetta, lavoro e formazione significano libertà, bene i Cug (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al convegno "Più rete, meno violenza", promosso a Roma dalla Rete nazionale dei Cug, Brunetta ha proseguito: "Il titolo del vostro evento 'Più rete, meno violenza' vuol dire molto: oggi chi ha una rete ha un tesoro. Tenetevi cari i Cug, i Comitati unici di garanzia, reti di reti, valori che si sommano per fare azioni positive, racconti di esperienze che hanno funzionato. E dove portarle se non nelle scuole? Per questo sono contento di aver rafforzato i Cug nel 2011 e di aver siglato, assieme ai ministri dell’Istruzione e delle Pari opportunità, lo scorso 8 marzo, il protocollo d’intesa con la Rete dei Comitati unici di garanzia. Il mio sogno è avere uno Stato forte grazie al suo capitale umano efficiente, giovane, preparato, formato. Se realizza anche la parità di genere, diamo un altro segnale al mercato. In sintesi: più rete piena di lavoro, di economia, di opportunità, più ascensori sociali, più trasparenza, più merito, più customer satisfaction e più gentilezza e cortesia, come cifra della civiltà. Oggi ci sono le condizioni per farlo". (Com)