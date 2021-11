Campidoglio: assessora Bilancio, previsionale entro dicembre? Approveremo prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'approvazione del bilancio previsionale del Campidoglio avverrà entro dicembre? Stiamo lavorando per approvarlo prima possibile, ci sono elementi che non conosciamo, tipo i fondi statali, ma stiamo lavorando per approvarlo prima possibile". Lo ha detto la vicesindaca e assessora al Bilancio di Roma, Silvia Scozzese, nel corso della seduta della commissione Bilancio del Campidoglio di stamattina rispondendo a una domanda del consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. (Rer)