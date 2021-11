Bolivia: movimenti sociali marciano a sostegno del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'8 novembre in Bolivia si sono susseguiti scioperi e proteste contro il Mas messi in atto da settori ultra conservatori. La protesta ha avuto come obiettivo iniziale la legge anti riciclaggio (legge 1386), che il governo ha poi deciso di abrogare, ma si è poi estesa a tutto il progetto politico dell'esecutivo. Le principali critiche alla legge riguardavano le facoltà assegnate all'Unità di investigazione finanziaria (Uif) per fare accertamenti su operazioni sospette, sulla cui costituzionalità sono stati sollevati dubbi. Le proteste, circoscritte inizialmente solo ai distretti di Santa Cruz e Potosì, sono arrivate anche alla capitale La Paz, dove si sono verificati scontri tra fazioni opposte. Scontri sono stati segnalati anche a Santa Cruz, dove la polizia riferito di nove agenti feriti e 19 arresti effettuati tra i manifestanti. (segue) (Brb)