Rai: Fuortes, modello organizzativo per generi innoverà programmazione e servizio pubblico

- Il nuovo modello organizzativo per generi innoverà la programmazione della Rai, e consentirà di realizzare un nuovo servizio pubblico. Lo ha detto l’amministratore delegato, Carlo Fuortes, in audizione davanti alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. “Abbiamo di fronte un cambiamento tecnologico e di abitudini che impone un ripensamento del nostro modo di lavorare e agire: la Rai e l’informazione pubblica devono illuminare la strada in modo che i cittadini possano percorrerla con la giusta consapevolezza”, ha detto, ribadendo l’impegno della Rai ad accompagnare e favorire la ripartenza del Paese dopo la pandemia. (Rin)