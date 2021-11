Francia: Martinica, spari contro polizia e pompieri durante proteste anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro degli agenti delle forze dell'ordine e pompieri a Fort-de-France, in Martinica, dove i sindacati hanno indetto uno sciopero generale in segno di protesta contro le restrizioni anti Covid decise dal governo francese, ma anche contro i rincari di gas e carburante. Le principali tratte stradali della Martinica, isola francese, oggi risultano ancora sbarrate secondo quanto riferisce la stampa d'oltralpe. Il ministro dell'Oltremare francese, Sebastien Lecornu, ha riferito di spari anche nella vicina Guadalupa, dove sono in corso altre proteste. (Frp)