FI: Bergamini, centrodestra rappresenta maggioranza degli italiani

- "Con la crescita di Forza Italia il centrodestra rappresenta la maggioranza degli italiani. Continueremo ad impegnarci giorno per giorno, legge per legge, per testimoniare con i fatti la nostra cultura del buongoverno. Complimenti ai nostri parlamentari e alla nostra squadra di governo per il lavoro fin qui fatto". Lo scrive sui social la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. (Rin)