Speciale scuola: Franceschini, centrale per avvicinare nuove generazioni a cultura

- "Avvicinare le nuove generazioni al cinema, all'audiovisivo ed ai luoghi del patrimonio culturale è tra i compiti principali del ministero della Cultura e dell'Istruzione e per questo, il progetto 'Uniti per la Scuola' rappresenta un'iniziativa molto importante e centrale per un lavoro comune da fare insieme". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso della firma del protocollo d'intesa 'Uniti per la Scuola - linguaggi cinematografici e teatrali per una didattica attiva, coinvolgente e pedagogica' siglato con il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Un'iniziativa che verrà promossa inizialmente in 10 scuole di diverse città italiane con l'obiettivo di individuare nuove prospettive didattiche grazie all'incontro di pedagogisti e interpreti del mondo del teatro e dell'audiovisivo con docenti e studenti attraverso l'utilizzo di tecniche teatrali e cinematografiche. Prenderà avvio nel mese di novembre per terminare nel mese di maggio e si rivolge alla fascia di età che va dagli 11 ai 15 anni con una fase di formazione dei docenti, una di lavoro in classe tra insegnanti e studenti e un momento di restituzione dell'esperienza. (Rin)