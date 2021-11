Speciale scuola: siglato protocollo d'intesa tra Bianchi, Franceschini e le associazioni del mondo del teatro e dell'audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Cultura Dario Franceschini hanno firmato al ministero il protocollo d'Intesa con Unita-Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, con Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello e con "Alice nella Città". L'obiettivo dell'Intesa è avviare un ampio percorso comune di formazione dedicata a docenti, studentesse e studenti, e inserire in aula le tecniche e metodologie del teatro e dell'audiovisivo. Nel corso dell'incontro, è stato presentato "Uniti per la scuola", un progetto di formazione sperimentale, che verrà promosso in dieci scuole di diverse città italiane, ideato da Unita-Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, in collaborazione con le altre associazioni presenti. Un percorso che potenzierà la formazione dei docenti, ma non solo: sarà possibile utilizzare in aula tecniche e metodologie che caratterizzano il lavoro del cinema e del teatro. Strumenti di insegnamento che diventeranno preziosi alleati per una didattica sempre più innovativa. "Portiamo in classe nuove metodologie di comunicazione per far sì che i più giovani imparino a lavorare insieme, ma anche a confrontarsi e a condividere le proprie idee – ha spiegato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi –. Ed è fantastico che i nostri attori italiani si siano messi a disposizione della scuola. Il progetto 'Uniti per la scuola' si rivolge alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni, un'età molto delicata, soprattutto in questo momento in cui i più giovani hanno bisogno di ritrovarsi. È un lavoro straordinario che noi, come scuola, faremo di tutto per rendere ordinario", ha poi concluso il ministro. (Com)