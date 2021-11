Speciale scuola: Molise, Croce Rossa, ad Isernia la Giornata di prevenzione nefrologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana ha organizzato una giornata di prevenzione nefrologica. Sabato prossimo, 27 novembre, dalle ore 9 alle 13, presso la sede Cri di via G. Pascoli (ex scuola Andrea d'Isernia), alla presenza del dottor Guglielmo Venditti, responsabile del Reparto di Nefrodialisi dell'Ospedale "F.Veneziale" di Isernia, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a un consulto medico. Si consiglia di portare con sé l'esame delle urine e/o le analisi del sangue. Per partecipare alla giornata di prevenzione non occorrerà prenotarsi in anticipo. L'iniziativa è inserita all'interno di un bando nazionale vinto dal Comitato di Isernia e indetto dalla Croce Rossa Italiana per promuovere giornate dedicate al benessere e alla prevenzione. "Quello di sabato prossimo – ha spiegato in merito il presidente Fabio Rea – è il terzo appuntamento che vede impegnato il Comitato Cri di Isernia al fine di promuovere la prevenzione delle patologie più comuni. Dopo le giornate dedicate alle visite oculistiche e a quelle cardiologiche, questa volta ci dedicheremo alla prevenzione nefrologica, aspetto purtroppo spesso trascurato ma di estrema importanza. Ringrazio il personale medico che ha accettato di prendere parte all'iniziativa e i Volontari che si sono impegnati nella organizzazione dell'evento". (Gru)