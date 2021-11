Speciale scuola: chiude primo istituto a Roma, 5 classi in isolamento in istituto via Cassia, 1.000 a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude il primo istituto scolastico a Roma: all'istituto comprensivo di via Cassia 1694, a La Storta, alla periferia nord della Capitale, 5 classi sono state poste in isolamento per la positività al Covid di 19 studenti e una positività tra i docenti. Il dirigente scolastico Francesco Consalvi, dunque, con una circolare pubblicata sul sito dell'Istituto, dispone "in virtù del Decreto n. 3149 del 22 novembre 2021" la chiusura "per sanificazione straordinaria delle sede Bruno Buozzi, G. Tomasetti e Isola Farnese", da oggi "al 25 novembre". In questi tre giorni, aggiunge il dirigente scolastico, "è interrotta ogni attività didattica anche on line, ed è posticipato a data da destinarsi ogni impegno collegiale (Consiglio Interclasse, Colloqui con le famiglie per la scuola secondaria e i Gruppi di Lavoro Operativo programmati)". Oltre 1.000 studenti a casa dunque, senza neanche la possibilità di proseguire le lezione con la didattica a distanza. (segue) (Rer)