Imprese: a Roma assemblea generale Joint Italian Arab Chamber of Commerce (2)

L'Assemblea ha accolto positivamente la proposta del nuovo calendario di attività camerali, volte ad imprimere una ulteriore accelerazione allo sviluppo delle relazioni economiche e istituzionali tra l'Italia ed i Paesi Arabi. In particolare, è stata approvata la proposta di organizzazione nel mese di maggio 2022 dell'Arab Italian Women Business Forum, e confermato in autunno 2022 l'appuntamento con l'Italian Arab Business Forum, il tradizionale evento annuale che chiama a raccolta i più autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e della comunità economico-finanziaria italiana e araba, che ritorna in presenza dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria globale. Numerose altre iniziative in programma nel periodo novembre 2021 – novembre 2022 sono state approvate dall'Assemblea generale, tra queste di particolare importanza l'apertura a Dubai, a gennaio 2022, di un ufficio operativo della Jiacc, e la partecipazione, a fine marzo 2022, alla Settimana delle Camere di commercio arabo miste in occasione di Expo 2020. Confermato inoltre il focus su Arabia Saudita, Iraq e Libia. L'Assemblea generale ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio della Camera 31 dicembre 2020 che, pur condizionato dalla importante riduzione delle attività dovute alla crisi pandemica, è stato ritenuto in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'associazione.