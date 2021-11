Reddito cittadinanza: Rampelli (Fd'I), da Pisauro accuse alla gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, segnala che "nel corso dell'audizione sulla manovra, il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, professor Pisauro ha lamentato l'assenza dei 'dati sul mercato e sulle offerte di lavoro nell'ambito del reddito di cittadinanza. Nessun dato è stato fornito dal governo'. Dopo anni di sperimentazione e con la prospettiva di rendere il reddito strutturale - prosegue il parlamentare in una nota -, è semplicemente vergognoso che il governo non presenti questi dati. Sarebbe utile almeno modificare la legge per prevedere una relazione annuale al Parlamento e trasferire per tre anni alle aziende i soldi previsti per il reddito. Il lavoro a quel punto sarebbe certo e i soldi investiti frutterebbero in crescita del Pil". (Com)