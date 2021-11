Sanità: Cgil, Cisl e Uil, riparte in Regione Lazio il confronto con organizzazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'incontro di oggi pomeriggio sui temi della sanità riparte il confronto con le organizzazioni sindacali confederali e le categorie della Fp e dei pensionati sull'attuazione del PNRR nella nostra regione". Così, in una nota, Cgil Cisl e Uil regionali. "All'assessore D'Amato - continua la nota - abbiamo ribadito come sia indispensabile utilizzare tutte le risorse, oltre a quelle previste dal Pnrr, che l'Europa e la legislazione nazionale mettono a disposizione delle regioni per migliorare e potenziare i servizi sociosanitari. Siamo convinti che sia necessario un percorso partecipato a livello regionale e territoriale per spendere al meglio tali risorse e definire in maniera condivisa un piano di sviluppo della sanità territoriale e dell'integrazione socio-sanitaria verso cui sono indirizzate la maggioranza di queste risorse". (segue) (Com)