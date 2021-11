Sanità: Cgil, Cisl e Uil, riparte in Regione Lazio il confronto con organizzazioni sindacali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione, su nostra sollecitazione, si è inoltre impegnata a convocare a livello regionale e territoriale gli osservatori sulle liste di attesa e ad affrontare il problema dell'accesso ai servizi in tutte le Asl. Abbiamo sottolineato come tutti gli sforzi sulla realizzazione delle misure previste dal PNRR e sul rilancio dei servizi ai cittadini non produrranno nessun effetto se non si metteranno in campo le azioni necessarie per superare definitivamente il precariato e se non verrà reclutato il personale necessario. Infine abbiamo ribadito come non sia più sostenibile che anche se la Regione non è più commissariata i cittadini siano costretti a pagare le maggiorazioni sulle aliquote Irpef regionali. Ci aspettiamo che pure su questo tema si apra a più presto un confronto vista l'imminente discussione anche nella nostra regione della legge di bilancio", concludono Cgil Cisl e Uil regionali. (Com)