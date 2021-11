Tim: Giorgetti, Governo valuterà interesse pubblico, ma aspettiamo la proposta concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo valuterà giustamente l'interesse pubblico che è sotteso a una rete che ha profili anche strategici". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti parlando della possibile acquisizione di Tim da parte dell'americana Kkr, interpellato sul tema durante la sua visita odierna all'esposizione Eicma di Rho Fiera. "In questo momento c'è soltanto una manifestazione di interesse" ha aggiunto, sottolineando come serva una proposta concreta prima, che non manchi "di elementi sostanziali", vista la complessità della vicenda. "I sindacati sono legittimamente preoccupati - ha poi aggiunto Giorgetti - ma occorre aspettare di vedere la proposta e le decisioni che adotterà il consiglio di Tim venerdì". "Astraendoci dal caso di Tim – ha concluso il Ministro -, perché il Governo non vuol dare alcun tipo di valutazione, siamo in presenza di una società quotata in Borsa, è positivo. Anch'io nella mia attività in giro per il mondo cerco di convincere gli investitori a livello internazionale che l'Italia è un posto dove investire. Noi speriamo che in Italia venga tanta gente a investire. Naturalmente, a delle condizioni di ragionevolezza sotto ogni profilo". (Rem)