Nepal: Ordine avvocati invia a parlamento lista di accuse contro giudice capo Corte suprema

- L’Ordine degli avvocati del Nepal ha presentato una relazione ai presidenti delle camere per esporre i motivi della sua richiesta di dimissioni del giudice capo della Corte suprema, Cholendra Shumsher Rana. Oltre che ad Agni Prasad Sapkota, presidente della Camera dei rappresentanti (bassa), e Ganesh Prasad Timilsina, presidente dell’Assemblea nazionale (alta), il documento è stato inviato anche ai partiti presenti in parlamento. Le accuse mosse contro Rana sono numerose: essersi accordato col governo per far nominare ministro un suo parente e aver favorito altri familiari e conoscenti, aver ignorato gli allarmi sulla corruzione del sistema giudiziario, aver compiaciuto l’esecutivo e avere conflitti di interesse nelle nomine di organi costituzionali, aver ostacolato processi di corruzione, aver commutato una sentenza di omicidio in un caso ancora sub iudice presso la Corte, essersi opposto all’assegnazione dei casi col sistema del sorteggio. (segue) (Inn)