Nepal: Ordine avvocati invia a parlamento lista di accuse contro giudice capo Corte suprema (2)

- La contestazione di Rana è esplosa dopo l’ultima polemica che lo ha investito, riguardante le presunte pressioni esercitate per far nominare il cognato Gajendra Bahadur Hamal ministro dell’Industria e del commercio. Hamal si è dimesso dopo che la stampa ha sollevato il caso. Gli avvocati non sono i soli a contestare il giudice capo. Il 25 ottobre Rana ha convocato una riunione che è stata boicottata da 14 giudici su 21. Da allora i lavori della Corte sono rimasti sostanzialmente bloccati. Questa settimana alcuni giudici sono tornati al lavoro mentre l’Ordine degli avvocati ha annunciato che intende continuare la protesta. Il 18 novembre la polizia è intervenuta per disperdere i partecipanti a un sit-in davanti alla sede della Corte e alcuni legali sono rimasti feriti. (Inn)