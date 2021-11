Trasporti: Mims, revisione mezzi pesanti anche presso officine esterne autorizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la revisione dei mezzi pesanti potrà essere svolta dalle officine esterne, come già avviene per le autovetture. È quanto prevede - si legge sul portale del Mims - il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che attua la riforma della disciplina delle revisioni contenuta nel codice della strada. Fino ad oggi, infatti, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Grazie alle nuove disposizioni, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate - se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata - potrà essere affidata alle officine autorizzate dalla Provincia competente. (segue) (Rin)