Roma: Abivet, in canili comunali assistenza veterinaria strutturata ed efficiente

- "I canili di Roma non hanno mai avuto un'assistenza veterinaria così strutturata ed efficiente come in questo ultimo anno. Parlano forte e chiaro i dati dal 1 ottobre 2020 al 21 ottobre 2021: analisi fatte (500 tra interne ed esterne), interventi chirurgici (26), ore di presenza di veterinari (2620) giornate di ricovero (236) cucciolate in allattamento (189), ore di lavoro dei tecnici veterinari (711) e spese per farmaci (15441,00). Dagli archivi del comune risulta ben evidente il divario con le gestioni precedenti". Lo afferma in una nota il dott. Maurizio Albano, titolare Abivet che gestisce i canili di Muratella e Ponte Marconi. (segue) (Com)