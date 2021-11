Roma: Abivet, in canili comunali assistenza veterinaria strutturata ed efficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In soli 12 mesi si sono recuperati anni di abbandono e lassismo, con prestazioni sanitarie aumentate del 500 per cento, nonostante le forti carenze strutturali e organizzative", afferma Albano. "A causa di ritardi delle precedenti gestioni, siamo stati a lungo impegnati nei controlli delle profilassi e prevenzione delle malattie infettive ed infestive, dando un'assistenza sia in termini qualitativi che quantitativi di tutto rispetto. "E' davvero triste constatare che nel settore prendano troppo spesso il sopravvento interessi personali, con polemiche pretestuose, rispetto alla tutela e all'amore degli animali", conclude la nota. (Com)