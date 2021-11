Green Pass: Ricciardi, tampone rapido non e sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le evidenze scientifiche dimostrano come “il green pass” rilasciato a seguito dei test antigenici “sia insufficiente”. Lo ha affermato il professor Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, nel corso del “Welfare Italia Forum 2021”, organizzato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Il problema, secondo il professore, sono i falsi negativi, che rappresentano circa “il 30 per cento”. (Rin)