Lavoro: Cimbri (Unipol), eliminare lacci che bloccano facilità di impresa

- “Se non rimuoviamo una serie di lacci che frustrano la libertà e la facilità di impresa ed intraprendere” non verranno creati “posti di lavoro: il lavoro c’è se c’è impresa”. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, nel corso del “Welfare Italia Forum 2021”, organizzato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti. “L’Italia deve diventare un Paese attrattivo per investire”, ha aggiunto Cimbri. (Rin)