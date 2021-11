Germania: Bdi presenta piano per energia e clima per SpD, Verdi e Fdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bdi chiede poi la riduzione del costo dell'energia, in quanto “l'elettrificazione è un pilastro centrale della decarbonizzazione”. Tuttavia, fino a quando i prezzi dell'elettricità verde e dell'idrogeno neutrale per il clima saranno molto più elevati di quelli del gas naturale, “compreso il prezzo delle emissioni di CO2”, la transizione energetica “non sarà competitiva”. Come compensazione, gli industriali tedeschi chiedono quindi sgravi sui costi di esercizio. Allo stesso tempo, il Bdi sostiene che il gas naturale debba essere considerato una fonte verde, pertanto in grado di ricevere sussidi e investimenti pubblici. Il gas naturale viene, infatti, giudicato “essenziale come tecnologia di transizione” fino al 2045. Al riguardo, il Bdi evidenzia: “Senza una significativa espansione delle capacità delle centrali elettriche a gas, non sarà possibile un'eliminazione anticipata della produzione di energia elettrica a carbone e una salvaguardia degli approvvigionamenti”. Secondo il Bdi, il prossimo governo federale dovrà rivedere gli strumenti per la protezione del clima attualmente in vigore e verificarne l'efficacia. Gli industriali tedeschi propongono, infine, una maggiore cooperazione internazionale nella protezione del clima, perché “fare da soli non aiuta”. (Geb)