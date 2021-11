Green Pass: Giorgetti, governo valuterà proposte delle Regioni, strette non da escludere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla possibilità di lanciare il "super green pass", valido quindi solo per guariti e vaccinati e non per chi si sottopone a un tampone, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che "la situazione sta continuamente cambiando di settimana in settimana e credo a breve ci saranno altre decisioni. Il Consiglio dei ministri recepirà e valuterà le proposte arrivate dal confronto con le Regioni". A chi poi, a margine della sua visita di oggi a Eicma 2021 inaugurato oggi a Rho Fiera Milano, chiede al ministro se la strada da prendere sia quella della stretta per i non vaccinati, Giorgetti risponde: "Questo non lo so, ma sono convinto che la strategia adottata fino a ora abbia prodotto risultati come dimostra il confronto con gli altri Paese europei. Se le cose in Italia vanno meglio che in Germania, un motivo ci sarà." (Rem)