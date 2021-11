Slovenia: Camera commercio, imprese in ritardo nel digitale e pochi fondi nel Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle imprese in Slovenia "è in ritardo" nella trasformazione digitale: è l'opinione del direttore generale della Camera di commercio slovena, Ales Cantarutti, secondo quanto riferisce il sito "Siol.net". Cantarutti, nel corso della conferenza GoDigital 2021 organizzata ieri a Lubiana, ha inoltre "espresso delusione" per il fatto che il Piano per la ripresa e la resilienza (Pnrr) della Slovenia abbia previsto "relativamente pochi finanziamenti" per la digitalizzazione dell'economia. "Il fatto è che il settore delle imprese è in ritardo nell'investire in attrezzature Ict, software, database, nuove conoscenze dei dipendenti in questo campo", ha osservato Cantarutti. Il ministro del servizio governativo per la trasformazione digitale Mark Boris Andrijanic ha affermato che il suo dipartimento ha preparato un programma ambizioso per rendere la Slovenia uno dei cinque Paesi europei più digitalmente avanzati entro la fine di questo decennio. Tra le altre cose, la Slovenia istituirà un'ambasciata tecnologica nella Silicon Valley e un centro di ricerca internazionale per l'intelligenza artificiale in Slovenia sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La trasformazione digitale è anche in cima all'agenda della presidenza slovena del Consiglio dell'Ue. "Stiamo lavorando per compiere progressi significativi nella legislazione dell'Ue nei settori dei servizi e dei mercati digitali, dell'intelligenza artificiale, del roaming e della gestione dei dati. Ora è il momento per l'Europa di diventare un leader nel settore digitale prima che sia troppo tardi", ha dichiarato Andrijanic. (Seb)