Imprese: al via la terza edizione di Yep, iniziativa promossa da Ortygia Business School e Intesa Sanpaolo

- Parte oggi alle 16 la terza edizione di Yep (Young women empowerment program), il programma sull’empowerment e sulle competenze femminili nel Sud Italia ideato da Fondazione Ortygia Business School. Stando al relativo comunicato stampa, anche questo nuovo percorso prevede il coinvolgimento di 130 tra professioniste e manager provenienti da settori e professioni diverse che condivideranno con altrettante studentesse di atenei del Sud Italia la propria esperienza professionale e di vita, costruendo un ponte concreto tra università e mondo del lavoro. L’iniziativa nasce nel dicembre 2020 sotto il segno del Manifesto Capitale Umano Sud, in collaborazione con Intesa Sanpaolo che rinnova la partnership in qualità di main partner di questa terza edizione. Tra le aziende che sostengono il programma in partenza si riconfermano Accenture, Citigroup, Ey Foundation Onlus, Sifi e Sparkle, cui vanno ad aggiungersi Illimity, Leonardo e Snam. Ad oggi, prosegue la nota, il progetto ha coinvolto oltre 250 ragazze iscritte a facoltà economiche e Stem di cinque regioni del Sud Italia e altrettante professioniste, scelte in base alla motivazione e alla sensibilità riguardo ai territori del Mezzogiorno. Sei gli atenei coinvolti nel programma: Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Napoli-Federico II, Università degli studi di Palermo, Università della Calabria e Politecnico di Bari. (segue) (Com)