Legge Bilancio: Giovannini, aumento fondo Tpl per efficace distribuzione risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del fondo per il trasporto pubblico locale nella legge di Bilancio "permette di distribuire le risorse in un'ottica nuova, secondo un piano di integrazione reale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. Questo conferma che il progetto della 'mobility as a service' "sta andando avanti", ha proseguito. (Rin)