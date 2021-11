Mobilità: Giovannini, necessario aumento di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "fare sì che l'uso di nuovi mezzi di mobilità dolce avvenga in sicurezza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. "Sappiamo che i pedoni, e in generale i fruitori della mobilità dolce sono esposti a un rischio elevato a causa del comportamento di chi è al volante", e che "le vittime della strada sono ancora troppe", ha proseguito Giovannini. Per questo "l'aumento della sicurezza fa parte del programma di cambiamento del sistema di mobilità che vogliamo favorire", ha concluso. (Rin)