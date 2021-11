Milano: Romani, eredità Lea Garofalo monito per istituzioni e esempio per tante donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 24 novembre, ricorre il dodicesimo anniversario della scomparsa di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal suo ex compagno e dalla 'ndrangheta dopo che aveva scelto di allontanarsi dalla famiglia e collaborare con i magistrati. Come ogni anno, a partire dalla tragica notte del 24 novembre 2009, quando la donna fu sequestrata e poi uccisa, il coordinamento milanese di Libera, insieme al Comune di Milano e al Presidio di Libera "Lea Garofalo", promuove un momento di commemorazione. "Quella di Lea Garofalo – dichiara l'assessore ai servizi civici e generali Gaia Romani, che porterà il suo saluto in rappresentanza dell’amministrazione comunale al giardino di viale Montello – è una storia di coraggio e ribellione. Di una donna e di una madre che, per amore della libertà e di sua figlia Denise, sfidò la 'ndrangheta e le regole di omertà che regolano quella cultura. E Milano, la città che Lea scelse fuggendo dalla Calabria, ha il dovere di ricordare chi è stata vittima due volte: della mafia e della violenza contro le donne”. (segue) (Com)