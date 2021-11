Regno Unito: amministrazioni locali dovranno accogliere bambini migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 217 amministrazioni locali britanniche dovranno prendersi cura dei bambini migranti che sbarcano da soli sulle coste britanniche. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", nella giornata di oggi le autorità saranno aggiornate su questo cambiamento che renderà obbligatoria l'accoglienza, una procedura sino a oggi totalmente volontaria. Più di 100 bambini vivono negli alberghi nel Regno Unito, per carenza di posti nelle case di accoglienza per l'infanzia. Il ministero dell'Interno britannico invierà ai consigli di tutto il Regno Unito una lettera dando loro due settimane per presentare eventuali opposizioni al programma. Parlando in parlamento ieri, la ministra dell'Interno Priti Patel ha detto che i governi locali di tutto il Regno Unito hanno bisogno di "fare la loro parte" nell'offrire alloggio ai richiedenti asilo. (Rel)