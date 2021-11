Sport: Di Maio, eventi con visibilità a livello mondiale occasioni privilegiate in ottica “Nation Branding”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Eventi con visibilità a livello mondiale, come la Formula 1, offrono occasioni privilegiate nell’ottica di “Nation Branding” che contraddistingue l’ampia e variegata azione della Farnesina, anche nell’interazione con il settore sportivo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’Italian Sports Day a Expo 2020 Dubai, dove si trova in visita. “La campagna lanciata in occasione del Gran Premio di Imola dell’aprile 2021 è stata la prima declinazione di questa strategia di comunicazione, adottata con il ‘Patto per l’Export’ e che guarda allo sport come leva indiretta per le esportazioni e l’attrazione del turismo”, ha proseguito Di Maio. “Assieme al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e alla sottosegretaria Vezzali – in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio – ho perciò sostenuto l’inserimento sia di Imola che di Monza nel calendario del campionato del mondo di Formula 1. L’idea è che queste manifestazioni, attraverso il richiamo internazionale dello sport, rappresentino un’occasione di marketing per promuovere l’Italia e il patrimonio che ogni sua Regione può offrire”, ha affermato il responsabile della Farnesina. “Con questo approccio, nel quadro del progetto con la Regione Emilia-Romagna, abbiamo previsto, oltre al Gran premio di Imola, altri appuntamenti della stagione motoristica collegati alla Motor Valley. L’anno prossimo intendiamo fare altrettanto con Monza, trasformando ciò che ruota attorno al Mugello in una vera e propria ‘piattaforma’ di promozione del Made in Italy e del nostro export”, ha aggiunto Di Maio.(Res)