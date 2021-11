Export: Di Maio, sport ci consente di comunicare all’estero bellezza e capacità innovativa Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Lo sport "ci consente di comunicare all'estero la bellezza e la forza e anche la capacità innovativa dell'Italia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’Italian Sports Day a Expo 2020 Dubai, dove si trova in visita. Nel suo discorso, Di Maio ha osservato che in questo contesto lo sport è uno dei sei pilastri fondamentali che compongono il "Patto per l’Export”, ricordando che l’intesa firmata nel giugno 2020 con i rappresentanti del sistema imprenditoriale italiano “riguarda la comunicazione” e “lo sport ci consente di comunicare all’estero la bellezza e la forza e anche la capacità innovativa dell’Italia”. Il ministro ha ricordato che “anche grazie agli strumenti che abbiamo messo a disposizione delle imprese con il Patto, oggi l’export del ‘Made in Italy’ non solo è tornato ai livelli pre Covid, ma ha superato i volumi record registrati nel 2019, anno del boom delle esportazioni italiane con 377 miliardi euro nei primi nove mesi del 2021, abbiamo battuto il record rispetto dei 356 dello stesso periodo del 2019”.(Res)