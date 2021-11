Recovery: Brunetta, nuovo portale inPa per reclutare 1,3 milioni in prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Nei prossimi 5 anni assumeremo 1,3 milioni di professionisti che dovranno aiutare le Pubbliche amministrazioni a progettare le risorse del Pnrr. Il nuovo portale InPa servirà a reclutare questo capitale umano". Lo ha spiegato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Portale nazionale del reclutamento inPa e del servizio Linea amica digitale, presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. Il nuovo portale inPa "lavorerà anche per il reclutamento ordinario della Pa. Essendo sbloccato il turnover, dall'anno prossimo avremo circa 100-120 mila nuove assunzioni all'anno nella Pa per via ordinaria, contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nei prossimi 5 anni avremo quindi 5-600 mila nuove assunzioni nella struttura ordinaria della Pa", ha aggiunto il ministro. (Rin)