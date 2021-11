Farnesina: Sereni apre l'Assemblea delle parti dell'Idlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di diritto "è ora più che mai essenziale, poiché l'efficacia delle misure adottate dai Governi al fine di 'ricostruire meglio' dopo la pandemia discende dalla capacità delle Istituzioni di essere trasparenti, efficaci e responsabili." Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, nell'intervento di apertura alla Farnesina dell'Assemblea delle parti dell'Organizzazione internazionale del diritto per lo sviluppo (Idlo), organizzazione intergovernativa con sede a Roma che ha come mandato esclusivo la promozione dello stato di diritto nei Paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare la loro capacità giuridica e il quadro normativo collegato allo sviluppo sostenibile, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. "In linea con l'Agenda 2030, e in particolare con uno dei suoi obiettivi di Sviluppo sostenibile, lo SDG16 - ha spiegato la vice ministra - crediamo che solo grazie ad istituzioni più forti sarà possibile ridurre le disuguaglianze e al contempo promuovere lo sviluppo sostenibile, equo e davvero inclusivo. Per favorire infatti la creazione a livello globale di società che vivano in pace e secondo un modello sostenibile, è necessario progredire in ambiti fondamentali come la giustizia, i diritti umani e l'accountability". (segue) (Res)