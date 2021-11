Farnesina: Sereni apre l'Assemblea delle parti dell'Idlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereno ha evidenziato che "è per questo scopo che l'Italia è particolarmente impegnata nella lotta contro ogni forma di discriminazione per promuovere i diritti delle donne e dei bambini, per tutelare i diritti dei disabili, per sancire una moratoria universale contro la pena di morte, per proteggere la libertà di religione e credo e i diritti delle persone appartenenti alle minoranze religiose, per combattere la tratta degli esseri umani". L'evento, ospitato di nuovo dalla Farnesina dopo l'interruzione dello scorso anno, costituisce l'occasione per una discussione franca tra gli Stati membri in merito alle future politiche dell'organizzazione e alle importanti tematiche che tratta. Negli ultimi anni, inoltre, l'Italia si è impegnata per consolidare il ruolo e le attività di Idlo, la cui crescente rilevanza è ormai componente importante dell'hub delle organizzazioni internazionali con sede a Roma. (Res)