Libia: governatore Banca centrale incontra a Tunisi funzionari del Tesoro statunitensi

- I dossier fascicoli economici e finanziari, il piano della Banca centrale della Libia per muovere l'economia in collaborazione con il Governo di unità nazionale e gli sforzi compiuti per unificare la Banca centrale della Libia dopo la fine del audit internazionale: questi i temi più importanti passati in rassegna da Siddiq Omar al Kabir, governatore della Banca Centrale della Libia, con Eric Meyer, vice assistente segretario del Tesoro Usa, alla presenza di Leslie Ordeman, vice ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, nel loro incontro avvenuto ieri mattina nella capitale tunisina, Tunisi. (Lit)