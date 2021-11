Clima: Lavrov, alcuni Paesi occidentali cercano di politicizzare questo dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Paesi occidentali, compresa l'Unione europea, stanno cercando di politicizzare l'agenda climatica ed usarla come strumento di protezionismo, il che potrebbe danneggiare gli sforzi internazionali per combattere i cambiamenti climatici. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al forum "Agenda internazionale delle imprese russe: sfide, rischi, strategia di interazione con lo Stato", organizzato a Mosca dall'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (Rspp). "Continueremo costantemente a lavorare su piattaforme internazionali a favore di un approccio equilibrato e non discriminatorio alla transizione energetica", ha spiegato Lavrov. (Rum)