Energia: Spagna, Aragona stanzia 22,9 milioni per promuovere autoconsumo da fonti "verdi"

- La giunta regionale dell'Aragona stanzierà 22,9 milioni di euro per promuovere l'autoconsumo e lo stoccaggio con fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo di sistemi termici rinnovabili nel settore residenziale. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energias Renovables", le sovvenzioni copriranno fino a 5 MW di potenza dell'installazione e gli interessati potranno presentare le loro domande fino al 31 dicembre 2023. Il piano prevede incentivi per gli impianti di autoconsumo con fonti di energia rinnovabile nel settore dei servizi e in altri settori produttivi dell'economia e l'incorporazione dello stoccaggio in impianti di autoconsumo già esistenti. La regione prevede, inoltre, una linea di aiuti aggiuntivi per i comuni fino a 5 mila abitanti, tra cui l'autoconsumo collettivo, la rimozione di coperture in amianto, l'installazione di tettoie per progetti di energia solare fotovoltaica e lo smantellamento di impianti esistenti. (Spm)