Covid: videoconferenza Salvini-governatori Lega, secco no a green pass per gli under 12

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si è conclusa da poco la videoconferenza tra Matteo Salvini e i governatori della Lega: si lavora insieme con il governo con buonsenso per evitare chiusure, eccessive complicazioni per gli italiani e messaggi allarmistici. Grande cautela anche a tutela dei bambini (secco no al green pass per gli under 12). L’obiettivo, oltre alla massima attenzione per la tutela della salute, è salvaguardare la stagione turistica invernale. E' quanto riferisce la Lega in una nota. (Com)