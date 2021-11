Imprese: Anas, ad Asphaltica le novità sul fronte dell’innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture sono una priorità assoluta per Anas impegnata a riguardo su più fronti: il potenziamento degli standard di sicurezza della rete tramite attività specifiche e periodiche di manutenzione e gli investimenti in ricerca e sviluppo, non solo nell'ambito delle nuove barriere stradali di sicurezza, ma anche della smart road e dei materiali innovativi per le pavimentazioni. Stando al relativo comunicato stampa, ad Asphaltica (Fiera di Verona 24 -26 novembre 2021), la manifestazione di riferimento per la filiera stradale, Anas illustrerà nel suo stand, agli operatori del settore, le misure che ha adottato in ambito di sicurezza passiva. Attenzione puntata su un progetto che ha grande rilievo sotto l'aspetto dell'innovazione tecnologica: le nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo, Ndba (National dynamic barrier Anas), che rappresentano un elemento fondamentale del processo di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture gestite dall'azienda. Tra le altre novità, prosegue la nota, le barriere in acciaio denominate H2 TS0 e H3 TS0, le prime di una nuova linea di dispositivi progettati da Anas e studiati per ovviare ai problemi di installazione delle barriere, con condizioni assai critiche per la stabilità/funzionalità delle stesse. (segue) (Com)