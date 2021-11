Imprese: Anas, ad Asphaltica le novità sul fronte dell’innovazione tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vantaggi risiedono nella possibilità di posizionarle in terreni di scarse caratteristiche prestazionali continuando comunque a garantire elevate performance di sicurezza: inoltre, al fine di recepire le prescrizioni del decreto del 1 aprile 2019 Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti, Anas ha dato avvio ad una intensa attività di ricerca e sviluppo di nuovi dispositivi dotati di profilo "Salvamotociclista" aventi la funzione di ridurre il rischio di lesioni subite dai motociclisti in caso di urto contro le barriere di sicurezza. Sempre in tema di sicurezza e nell'ottica quindi di un costante e continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture gestite da Anas, prosegue la nota, è stato avviato un importante processo di ricerca e sviluppo finalizzato alla messa a punto di sistemi di protezione per punti singolari: spazio poi ai sistemi tecnologici di rilevamento incidenti in tempo reale. Focus anche sulle strade del futuro con Anas Smart Road, una tecnologia abilitante per lo sviluppo della smart mobility, propedeutica ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli. Il progetto è orientato al miglioramento della sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flussi di traffico basandosi su una complessa piattaforma digitale che si articola sulla rete stradale come un “sistema nervoso” con il sostegno di internet of things, intelligenza artificiale, big data e sensoristica avanzata. (segue) (Com)