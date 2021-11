Imprese: Anas, ad Asphaltica le novità sul fronte dell’innovazione tecnologica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'azienda, prosegue la nota, è dotare il Paese di una rete stradale efficiente, in progressivo miglioramento e aperta alle nuove sfide del futuro: dall'alimentazione elettrica, alla guida assistita e oltre, come nel caso dei veicoli a guida autonoma, alla riduzione dell'incidentalità, al miglioramento del comfort di viaggio e delle condizioni di traffico. Ad oggi, il progetto Smart Road rappresenta il più grande laboratorio europeo di mobilità smart: un passaggio rivoluzionario, dalla strada vista come mera opera civile di asfalto e cemento alla strada intelligente, interconnessa e intermodale. L'investimento complessivo è di un miliardo di euro ed è attualmente in corso la prima fase che prevede un investimento di circa 250 milioni euro, anche grazie a contributi dell'Unione europea che ha riconosciuto l'alto valore dell'iniziativa. Le prime sperimentazioni sono già in corso lungo la A91 Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, la strada statale 51 di Alemagna (Veneto) e la A2 Autostrada del Mediterraneo, mentre saranno a breve avviate anche sulla A90 Autostrada del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il progetto sarà attuato anche lungo l'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, in Sicilia lungo la Tangenziale di Catania e la A19 Autostrada Palermo-Catania, nel Lazio lungo la strada statale 4 Salaria. (Com)